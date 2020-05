Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga refroidit Zinedine Zidane !

Publié le 8 mai 2020 à 11h00 par D.M.

Interrogé sur les rumeurs portant sur son avenir et sur un possible départ lors du prochain mercato, Eduardo Camavinga a botté en touche et a entretenu le mystère sur l'identité de son club la saison prochaine.

Agé seulement de 17 ans, Eduardo Camavinga est l’une des révélations de cette saison de Ligue 1 raccourcie en raison de la crise sanitaire. Le milieu de terrain s’est imposé comme l’un des hommes forts du Stade Rennais grâce à des performances de haut niveau qui lui ont notamment permis d’être convoqué en équipe de France Espoirs. Son talent a éclaté au grand jour et de nombreux clubs se seraient positionnés afin de mettre la main sur Eduardo Camavinga. Le Milan AC, le Real Madrid, mais aussi le Borussia Dortmund selon nos informations exclusives, seraient prêts à lancer les grandes manœuvres lors du prochain mercato et à s’offrir le milieu de terrain sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2023.

« Je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes »