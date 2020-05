Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery donne des sueurs froides à Leonardo...

Publié le 10 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Après avoir entraîné le PSG pendant 2 saisons, Unai Emery semble désormais vouloir le mal du club de la capitale. Explications.

Les rumeurs sont nombreuses concernant le mercato du PSG. Les regards sont notamment tournés vers Neymar et Kylian Mbappé, annoncés au FC Barcelone et au Real Madrid. Toutefois, avec les conséquences du coronavirus, Leonardo pourrait pouvoir souffler un coup étant donné que monter une opération XXL pour Neymar et Mbappé serait impossible. Il n’empêche que les rumeurs sont toujours persistantes et visiblement, Unai Emery veut voir les deux stars loin du PSG.

Emery a son idée pour Mbappé et Neymar