Mercato - OM : Cette piste de Zubizarreta qui est comparé à... Matuidi !

Publié le 10 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Dans le viseur de l'Olympique de Marseille afin de densifier son milieu de terrain, Glen Kamara semble posséder un profil très intéressant comme l'explique le journaliste écossais Jonny McFarlane.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir se montrer inventif sur le mercato en flairant les bonnes affaires. En effet, le club phocéen doit vendre et ne disposera pas d'énormes moyens pour se renforcer. D'ailleurs les principaux joueurs concernés par un départ sont des milieux de terrain. Kevin Strootman, Morgan Sanson et Boubacar Kamara, replacé devant la défense par André Villas-Boas cette saison, sont annoncés sur le départ afin de renflouer les caisses de l'OM et alléger la masse salariale. Par conséquent, cela pousse Andoni Zubizarreta à anticiper ces départs en essayant de dénicher un milieu de terrain. Dans cette optique, France Football révélait récemment que l'OM s'intéressait au milieu de terrain des Glasgow Rangers, Glen Kamara. Un joueur visiblement très intéressant à en croire le journaliste écossais Jonny McFarlane.

Glen Kamara, le nouveau Blaise Matuidi ?