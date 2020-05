Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage qui jette un froid sur la piste M'Baye Niang !

Publié le 9 mai 2020 à 22h00 par B.C.

Dans le viseur de l'OM en vue de la saison prochaine, M'Baye Niang va avoir du mal à rejoindre le club phocéen aux yeux d'Yvan Le Mée, agent de joueurs.

C'est un dossier qui s'annonce compliqué, mais Andoni Zubizarreta veut y croire. Malgré les problèmes financiers de l'OM, le club phocéen souhaiterait s'attacher les services de M'Baye Niang cet été. Pourtant, l'attaquant de 25 ans a été acheté 15M€ par le Stade Rennais, et les Bretons ne semblent pas près de vouloir le lâcher facilement. Un transfert de M'Baye Niang serait en effet estimé à 30M€ minimum, mais même en parvenant à proposer cette somme, l'OM ne serait pas assuré de parvenir à ses fins selon Yvan Le Mée, agent.

« Je sais que la famille Pinault n’aime pas trop se séparer de ses joueurs »