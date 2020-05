Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, le prochain homme fort du Barça ?

Publié le 10 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Avec les élections présidentielles en 2021, un nouveau chapitre devrait débuter au FC Barcelone. Et tout pourrait tourner autour de Xavi.

Aujourd’hui, Quique Setien est l’entraîneur du FC Barcelone. Toutefois, pour succéder à Ernesto Valverde, les plans des Catalans étaient bien différents. En effet, l’hiver dernier, la priorité se nommait plutôt Xavi, ancienne gloire du Barça et aujourd’hui sur le banc d’Al Sadd. Ne voulant cependant pas arriver en cours de route, préférant entamer un projet de zéro, Xavi a dit non aux Blaugrana. Toutefois, revoir l’Espagnol au Camp Nou ne serait que partie remise et cela pourrait arriver très rapidement...

« Xavi sera la pierre angulaire »