Mercato - PSG : Ces premiers gros départs qui se confirment !

Publié le 10 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Les chantiers ont début pour Leonardo qui prépare le mercato en coulisse. Et avant de recruter, plusieurs joueurs devraient partir. C'est le cas de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier.

Avant de se pencher sérieusement sur la possibilité de boucler son recrutement, Leonardo doit savoir qui va partir afin de composer au mieux son effectif. Dans cette optique, les joueurs en fin de contrat sont particulièrement concernés. Comme révélé par le10sport.com, le PSG n'a toujours pas transmis la moindre prolongation de contrat à Layvin Kurzawa qui fait partie des joueurs étant les plus proches de la sortie. De son côté, Thomas Meunier ne devait pas non plus étendre son bail à Paris bien qu'il ne cesse de répéter sa volonté de rester.

Meunier et Kurzawa, les premiers partants ?