Mercato - OM : Le successeur d’Eyraud trouvé par McCourt ?

Publié le 10 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Et si Jacques-Henri Eyraud ne s’éternisait pas à l’OM ? Frank McCourt pourrait bien avoir trouvé son possible successeur...

A son arrivée à la tête de l’OM, Frank McCourt avait choisi de s’entourer de Jacques-Henri Eyraud, le nommant président. Toutefois, l’aventure de ce dernier pourrait être plus courte que prévu. Le bilan du club phocéen n’est pas si excellent, malgré une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Déjà proche d’un départ il y a quelques mois, Eyraud pourrait cette fois ne pas survivre. Et en coulisse, McCourt pourrait bien avoir sous la main le prochain président de l’OM.

« On sait que McCourt est proche de Garry Cook en ce moment »