Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo risquent de se compliquer pour Icardi !

Publié le 10 mai 2020 à 0h15 par Th.B.

Afin de faire baisser le montant de l’option d’achat fixée à 70M€ de Mauro Icardi, le PSG serait enclin à proposer les services de Julian Draxler et de Leandro Paredes à l’Inter. Le club parisien se heurterait cependant à un os.

Après certaines rumeurs qui assuraient le contraire, Leonardo aurait pris la décision de conserver Mauro Icardi outre sa période de prêt expirant à la fin de la saison. Dans le deal passé avec l’Inter l’été dernier, une option d’achat fixée à 70M€ a été insérée. Compte tenu de la crise financière qui fait rage à cause de la pandémie du Covid-19, le PSG ne compterait pas lâcher une somme de cet acabit. Ainsi, comme L’Équipe le révélait dernièrement, un échange pourrait prendre forme. Le quotidien sportif expliquait que Julian Draxler serait tout indiqué, Leonardo souhaitant se séparer de l’Allemand, comme le 10 Sport vous l’a une nouvelle fois assuré ce samedi.

L’Inter pas intéressée par Draxler et Paredes ?