EXCLU - Mercato - PSG : Pellegrini, Bakayoko… Leonardo avance ses pions

Publié le 9 mai 2020 à 19h30 par Alexis Bernard

S’il multiplie les pistes pour le prochain mercato estival, Leonardo fait avancer certains dossiers plus que d’autres. Selon nos informations, le PSG avance notamment sur Bakayoko, Pellegrini et Tonali.

Leonardo ambitionne de faire plusieurs coups, cet été, au milieu de terrain. Idéalement, le directeur sportif du PSG souhaite recruter deux nouveaux joueurs dans l’entrejeu. Du sang-neuf pour concurrencer Marco Verratti et Idrissa Gueye, hommes de base de Thomas Tuchel. Avec les départs souhaités d’Ander Herrera et Julian Draxler, Paris pourrait avoir la possibilité de faire venir deux nouvelles recrues. Et pour cela, Leonardo multiplie les pistes. Comme révélé par le10sport.com , le Brésilien est sur tous les fronts, avec de nombreux dossiers ouverts, notamment en Italie. Une manière de brouiller les pistes ? Pas nécessairement. Leonardo souhaite surtout avoir le choix et se prépare à toutes les éventualités, en fonction du budget qui sera le sien dans les semaines à venir.

Bakayoko et Pellegrini, ça avance