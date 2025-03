OM : Le boss fait de l’humour, ça tourne à la polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le passage de Jacques-Henri Eyraud à l'OM a été marqué par quelques imbroglios, notamment par le fameux épisode des diapositives power-point et de la tisane. Avant le Classique face au PSG ce dimanche, l'ancien responsable marseillais est revenu sur cette blague, qui n'avait pas fait rire les supporters marseillais et qui avait provoqué un petit malaise.

Plus de trois ans après son départ, Jacques-Henri Eyraud est revenu sur son passage à l’OM. Une aventure ponctuée de plusieurs évènements qui ont nuit à sa réputation et qui ont fait baisser sa côte de popularité. Lors d’un entretien au média Le Carré, le responsable a notamment évoqué cette fameuse présentation au power-point.

Eyraud avait provoqué un moment de malaise

En plein mercato 2017, Eyraud avait conseillé, à travers un écran, aux journalistes et aux supporters de boire une tisane pour lutter contre leur nervosité. Une action, qui avait provoqué une vive polémique et qui n’avait pas été compris par les supporters.

« J’aime bien rigoler »

Ce dimanche, le responsable est revenu sur cet épisode. « On n’était pas à la fin du mercato, on était assez confiant parce qu’il y avait des pistes, on pensait faire des choses intelligentes. J’ai voulu faire un trait d’humour. Des millions de personnes utilisent cet outil pour véhiculer des messages, les rendre plus clairs. Ça n’allait pas au-delà de ça. J’ai compris ce jour-là que l’humour n’était pas la valeur la plus partagée dans le milieu du football. Et c’est dommage car parfois j’aime bien rigoler. On continue à me rappeler encore la tisane » a lâché Eyraud ce dimanche.