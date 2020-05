Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un mauvais coup au Barça !

Publié le 10 mai 2020 à 1h45 par La rédaction

Leonardo pourrait bien mettre des bâtons dans les roues du FC Barcelone, concernant Miralem Pjanic, milieu de la Juventus.

Cet été, Leonardo a l’intention de renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ainsi, il aurait activé plusieurs pistes et, selon nos informations, un premier contact a eu lieu avec l’entourage de Miralem Pjanic. Ce dernier pourrait toutefois prendre la direction du FC Barcelone ! La presse catalane annonce en effet des négociations avancées entre la Juve et le Barça, concernant un échange entre Pjanic et Arthur Melo.

Leonardo en embuscade pour Pjanic