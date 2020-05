Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danger XXL pour Leonardo dans le dossier Pjanic !

Publié le 9 mai 2020 à 0h45 par La rédaction

Pisté par le Paris-Saint-Germain, Miralem Pjanic se rapprocherait d’un départ vers le FC Barcelone. S’il on en croit ces informations, les négociations seraient proches de débuter ! Un média italien a effectivement dévoilé les conditions du club catalan pour ce transfert.

En plus de s’être positionné sur Sandro Tonali comme vous l'a annoncé le10sport.com en exclusivité, Leonardo se serait renseigné sur le dossier Miralem Pjanic dans le but de renforcer l’entrejeu du PSG. Mauvaise nouvelle, La Gazzetta dello Sport a annoncé ce vendredi matin que Miralem Pjanic aurait donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone. Ainsi, le Barça n'aurait plus qu'à réaliser une offre pour s'entendre avec la Juventus. Aux dernières nouvelles, Josep Bartomeu compterait bien dominer cet échange...

Un peu plus qu’un échange...