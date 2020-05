Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba contraint de revoir ses plans… à cause de Camavinga ?

Publié le 9 mai 2020 à 23h30 par H.G.

Alors que Paul Pogba aurait aimé rejoindre le Real Madrid pour y travailler avec Zinedine Zidane, l’international français pourrait ne pas avoir d’autre choix que de considérer d’autres options dans un contexte où Eduardo Camavinga se rapprocherait du club madrilène.

Grande révélation de la saison 2019/2020 de Ligue 1 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga pourrait faire le grand saut au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts en rejoignant le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole serait en effet en quête de renforts dans l’entrejeu et chercherait notamment un profil défensif qui puisse être capable de suppléer l’indéboulonnable Casemiro. C’est dans cette optique que le nom du milieu français de 17 ans aurait été coché par les dirigeants madrilènes et Zinedine Zidane, qui garderait néanmoins dans un coin de sa tête son rêve d’attirer Paul Pogba au Santiago Bernabeu après avoir échoué dans ce projet l’été dernier. Cependant, dans un contexte de crise financière causé par la pandémie de COVID-19, le Real Madrid pourrait ne pas être en mesure de réaliser deux investissements conséquents pour renforcer son entrejeu, chose qui devrait les conduire à trancher entre Eduardo Camavinga et Paul Pogba. Et il se pourrait que la Casa Blanca ait déjà fait son choix dans la mesure où Florentino Perez verrait comme un énorme obstacle le haut salaire du joueur de Manchester United comme l’a indiqué AS ce samedi, tandis que le milieu de Rennes semble petit à petit se rapprocher. Et cette tendance commencerait à inquiéter dans le clan Pogba…

Paul Pogba s’inquiéterait de voir Eduardo Camavinga se rapprocher du Real Madrid !