Mercato - Real Madrid : Un coup de frein à 17M€ dans le dossier Paul Pogba ?

Publié le 9 mai 2020 à 22h30 par H.G.

Alors que Zinedine Zidane serait toujours vivement intéressé par la perspective d’accueillir Paul Pogba l’été prochain, les émoluments conséquents de l’international refroidiraient les dirigeants du Real Madrid quant à l’idée de le recruter cet été.

Le feuilleton Paul Pogba devrait repartir de plus belle au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. L’été dernier déjà, le milieu de 27 ans avait fait savoir qu’il souhaitait quitter Manchester United afin de relever un nouveau défi dans un contexte où Zinedine Zidane rêvait de sa venue au Real Madrid. Seulement voilà, le club madrilène et son président Florentino Perez n’étaient pas emballés par l’idée de débourser une somme conséquente pour arracher le Français aux Red Devils , chose qui l’a ainsi conduit à rester une saison supplémentaire en Premier League. Et après une année où il n’a que très peu joué du fait d'une succession de pépins physiques, Paul Pogba serait toujours sur le départ et la volonté de Zinedine Zidane de l’accueillir n’aurait en rien diminué. Cependant, à en croire les derniers échos venus d’Espagne, la tendance n’aurait elle-aussi pas évolué dans l’esprit des dirigeants du Real Madrid.

Florentino Perez considérerait que l’opération Paul Pogba est trop chère !