Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal aurait devancé le PSG dans ce dossier chaud !

Publié le 9 mai 2020 à 23h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Miralem Pjanic en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club catalan aurait réussi obtenir les faveurs du joueur au milieu d’une grosse concurrence et notamment celle du PSG.

Conscients des lacunes affichées par leur effectif cette saison, les dirigeants du FC Barcelone auront de nombreux chantiers à mener l’été prochain afin de le renouveler dans plusieurs secteurs. Parmi ceux-ci devrait figurer celui du milieu de terrain, où Ivan Rakitic et Arturo Vidal seraient invités à faire leurs valises à un an du terme de leur contrat afin de permettre au club de percevoir quelques liquidités. Et pour apporter un peu de nouveauté à ce secteur de jeu, les Blaugrana auraient coché le nom de Miralem Pjanic, dont la Juventus et Maurizio Sarri ne seraient pas opposés au départ. Le FC Barcelone aurait même d’ores et déjà trouvé un accord avec l’international bosnien de 30 ans. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, trouver cet accord n’aurait pas été une mince affaire pour les Catalans vu la forte concurrence dans le dossier.

Manchester United, Chelsea et le PSG étaient intéressés par Pjanic !