Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’opération Pogba vouée à l’échec ?

Publié le 9 mai 2020 à 21h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid se serait retiré du dossier Pogba, souhaitant explorer des pistes plus abordables, la Juventus pourrait se trouver dos au mur dans cette opération. Explications.

Le feuilleton Paul Pogba connaît régulièrement son lot de rebondissements. Ces dernières semaines, Mino Raiola a assuré qu’il comptait faire affaire avec le Real Madrid en ouvrant également la porte à un retour de son client à la Juventus. Quelles sont les évolutions à noter dans ce dossier ? Ces dernières heures, les informations se sont succédées et permettent d’en savoir un peu plus sur la suite du feuilleton Pogba. Le milieu de terrain de Manchester United verrait ses chances de quitter les Red Devils considérablement diminuer.

Un échange impossible entre la Juventus et Manchester pour Pogba ?