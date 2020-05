Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Leonardo avec Icardi ?

Publié le 10 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Les prochaines semaines vont être cruciales pour l’avenir de Mauro Icardi, prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain. Selon vous, que doit faire Leonardo avec Icardi ? C’est notre sondage du jour !

Mauro Icardi semble avoir déjà tout vécu, en une seule saison au Paris Saint-Germain. Irrésistible lors de la première partie de la saison, l’attaquant prêté par l’Inter était un titulaire indiscutable. Puis, il a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil au début de l’année 2020, avec Edinson Cavani qui lui est passé devant. Icardi aurait d’ailleurs mal vécu cette période, avec notamment des échanges musclés avec Leonardo et Thomas Tuchel. Tout laissait donc penser à un départ... Pourtant, Icardi ne semble jamais avoir été autant au centre des projets du PSG, que maintenant. Le Parisien a en effet annoncé que son acquisition définitive est tout simplement la priorité de Leonardo actuellement. Le directeur sportif du PSG aurait d’ailleurs ouvert des négociations avec l’Inter afin de faire baisser les 70M€ de son option d’achat, notamment grâce à Julian Draxler ou Leandro Paredes. Pourtant, en Italie on assure que Leonardo aurait toujours en tête une possible opération avec la Juventus pour Icardi, alors qu’une possible prolongation de Cavani semble également prendre de l’ampleur. Selon vous, que faudrait-il faire avec Icardi ?

Icardi, le gros dossier de Leonardo