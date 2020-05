Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Edinson Cavani influencé par... Mauro Icardi ?

Publié le 10 mai 2020 à 10h15 par T.M.

Alors qu’Edinson Cavani ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir, l’attaquant du PSG pourrait dépendre du dossier Icardi. Explications.

Pour la saison prochaine, l’identité du numéro 9 du PSG est toujours incertaine. Toutefois, il semblerait que ce rôle pourrait bien revenir à Mauro Icardi puisque Leonardo aurait bien l’intention de lever l’option d’achat négociée avec l’Inter Milan, bien qu’il chercherait à faire baisser le montant actuel de 70M€. Pour ce qui est d’Edinson Cavani, bien qu’une prolongation de contrat soit encore possible, son départ serait plus que jamais d’actualité. Reste à savoir quelle pourrait être sa destination. Et alors que le Matador ne manquerait pas de prétendants, cela pourrait aussi bien dépendre d’Icardi.

Cavani pour remplacer Icardi ?