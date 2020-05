Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris, un choix par défaut pour Icardi ?

Publié le 10 mai 2020 à 17h45 par A.C. mis à jour le 10 mai 2020 à 18h31

Mauro Icardi semble vouloir poursuivre au Paris Saint-Germain, mais il pensait encore à un départ il y a quelques temps...

Alors que depuis le début de l’année 2020 l’avenir de Mauro Icardi semblait s’écrire loin du Paris Saint-Germain, les choses ont radicalement changé. Le Parisien a en effet annoncé que l’achat d’Icardi et désormais la grande priorité de Leonardo, qui serait d’ailleurs prêt à rester au PSG. Leonardo ne souhaite toutefois pas payer l’intégralité des 70M€ de son option d’achat. Ainsi, des négociations auraient débuté avec l’Inter, afin de trouver un moyen de faire baisser ce montant, notamment en insérant plusieurs joueurs dans les négociations.

Icardi aurait changé d’avis tout récemment au sujet du PSG