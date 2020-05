Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi, l’affaire pourrait être encore plus belle...

Publié le 10 mai 2020 à 5h30 par T.M.

En levant l’option d’achat de Mauro Icardi, le PSG pourrait réaliser une très belle opération. Mais cela pourrait être encore mieux pour le club de la capitale. Explications.

L’été dernier, dans l’optique de la succession d’Edinson Cavani, Leonardo frappait fort en obtenant le prêt de Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan. Un prêt d’ailleurs assorti d’une option d’achat de 70M€. Et à peine arrivé, l’Argentin n’a pas mis longtemps pour faire trembler les filets. Il semblait alors certain que le PSG allait lever son option d’achat. Un énorme coup car attirer un joueur du calibre d’Icardi, à ce prix là, seulement 70M€, était une affaire en or compte tenu de l’état du marché à ce moment. Depuis, le coronavirus a toit chamboulé et le mercato pourrait en être impacté. Mais pour le PSG, l’opération Icardi pourrait être encore meilleure...

Un prix revu à la baisse ?