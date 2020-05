Mercato : Pourquoi Leonardo fait-il ses courses en Serie A ?

Foot - Mercato - PSG

A chaque passage au sein du PSG, le directeur sportif brésilien Leonardo va chercher des nouvelles recrues en Serie A. Mais pourquoi va-t-il chercher des joueurs en première division d’Italie ?

Leonardo en est dingue. La Serie A redevient de plus en plus attractive, et de nouvelles stars rejoignent la Botte pour tenter un nouveau challenge, à l’image de Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt, Paulo Dybala… D’autres joueurs, comme Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Lautaro Martinez, pourraient la quitter cet été. Et le directeur sportif du PSG, Leonardo, apprécie énormément la Serie A, et va régulièrement chercher des joueurs dans ce championnat…

2011 / 2013 : première razzia

Ainsi, lors de son premier passage au PSG, Leonardo est allé chercher de nombreux joueurs en Serie A : Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic en provenance de l’AC Milan en 2012, Javier Pastore en provenance de Palerme en 2011, Marco Verratti en provenance de Pescara en 2012, Ezequiel Lavezzi en provenance du Napoli en 2012, Salvatore Sirigu en provenance de Palerme en 2011… Quasiment la totalité de l’équipe du PSG, en 2011, est issue de la Serie A. Un championnat réputé très difficile, physique et surtout tactique, et qui a reçu les éloges de nombreuses légendes du ballon rond, comme par exemple Zinedine Zidane. Avec ces transferts, Leonardo a misé sur la durée, mais aussi sur la stabilité : en effet, tous ces joueurs sont restés au minimum 4 ans à Paris, et certains, comme Marco Verratti ou Thiago Silva, y sont encore aujourd’hui. Et pour le prochain mercato, Leonardo prépare une nouvelle razzia…

Dybala, Koulibaly et Milinkovic-Savic ciblés

Ainsi, on apprend au fur et à mesure que les mois passent que Leonardo pourrait de nouveau aller faire ses courses dans le championnat transalpin. Ainsi, Paulo Dybala est ciblé pour remplacer Mauro Icardi et Edinson Cavani, eux aussi débarqués en provenance de la Serie A. Kalidou Koulibaly est également ciblé pour renforcer la défense, lui qui évolue actuellement au Napoli. Pour son milieu de terrain, Leonardo cible Sergej Milinkovic-Savic, milieu de terrain de la Lazio, ou encore Miralem Pjanic, de la Juventus. Deux jeunes joueurs sont également sur la short-list de Leonardo, puisque Sandro Tonali (Brescia) et Federico Chiesa (Fiorentina) sont dans les petits papiers du PSG. Encore une fois, le mercato parisien devrait avoir un joli petit accent italien…

Allegri ou Inzaghi pour remplacer Tuchel ?

Mais il n’y a pas que du côté des joueurs que l’Italie plaît à Leonardo. En effet, le directeur sportif brésilien du PSG cible deux coachs pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc parisien la saison prochaine. Et devinez quoi : ils viennent d’Italie ! Le premier, c’est bien évidemment Massimiliano Allegri, l’homme aux 11 titres en 4 ans sur le banc de la Juventus, libre depuis son départ de la Vieille Dame l’été dernier. Si des discussions ont été entamées entre les deux hommes, rien n’est fait pour le moment. Deuxième homme ciblé : Simone Inzaghi. Le coach actuel de la Lazio, qui fait des merveilles avec son équipe en Serie A (2e du championnat, 1 point de retard sur la Juve), aurait été contacté par Leonardo pour prendre la relève de l’entraîneur allemand de Paris. Avec ces joueurs ciblés et les coachs contactés pour la saison prochaine, l’équipe du PSG pourrait avoir un sévère accent italien l’année prochaine…