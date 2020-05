Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La femme de Thiago Silva lance un message à Leonardo !

Publié le 9 mai 2020 à 21h45 par H.G.

Alors que son avenir au PSG est des plus incertains pour l’heure, la femme de Thiago Silva est sorti du silence en expliquant qu’elle et son compagnon espéraient pouvoir rester dans la capitale française la saison prochaine.

Une page pourrait se tourner en fin de saison au PSG. En effet, après huit saisons passées dans la capitale française, Thiago Silva pourrait quitter les pensionnaires du Parc des Princes le 30 juin prochain au terme de son bail. Toutefois, les dés ne seraient pas encore pipés dans ce dossier. Si Leonardo ne prévoyait pas de prolonger le capitaine parisien de 35 ans à l’origine, la pandémie de COVID-19 et son impact économique l’ont conduit à changer son fusil d’épaule et à envisager de prolonger le contrat de celui qu’on surnomme O Monstro . Dans cette optique, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 15 avril dernier, le directeur sportif du PSG a proposé à l’international brésilien de poursuivre son aventure à Paris pour une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2021. Et si l’ancien défenseur de l’AC Milan aimerait plutôt prolonger pour deux saisons, les discussions vont prochainement se poursuivre, le club de la capitale n’ayant pas la mage financière nécéssaire pour recruter un nouveau taulier en charnière centrale dans un marché fortement perturbé par la crise du coronavirus.

« Pour nous, ce serait génial de continuer au PSG »