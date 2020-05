Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Koulibaly au point mort ?

Publié le 9 mai 2020 à 20h15 par Th.B.

Bien que le PSG se soit concrètement intéressé au profil de Kalidou Koulibaly, le Covid-19 a redistribué les cartes et la priorité se nomme désormais Thiago Silva. Ayant la cote en Angleterre, Koulibaly ne serait pour le moment pas en passe de quitter Naples.

C’était la grosse priorité de Leonardo pour succéder à Thiago Silva, dont le contrat expire cet été, dans la charnière centrale du PSG la saison prochaine. Pendant de longs mois, Kalidou Koulibaly a été lié au club de la capitale. La pandémie du Covid-19 a forcé l’arrêt des compétitions et la fin du championnat en France. Les clubs sont donc confrontés à une réalité économique inattendue qui empêche plusieurs avancées dans des gros dossiers. Ainsi, comme le 10 Sport vous l’a révélé, la nouvelle stratégie du PSG est de prolonger Thiago Silva et de repousser la question du futur grand défenseur à l’été 2021. Kalidou Koulibaly dispose cependant toujours de portes de sorties alléchantes selon nos informations, comme Liverpool, qui est en pole et Newcastle, qui lui a offert un pont d’or, les Magpies étant sur le point de se faire racheter par de riches investisseurs saoudiens. Cependant, rien ne serait encore fait.

La Premier League sur les rangs, mais aucune offre à la hauteur des espérances de Naples