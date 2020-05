Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler, argent… L’Inter prévient Leonardo pour Mauro Icardi !

Publié le 11 mai 2020 à 15h15 par T.M.

Actuellement, Leonardo négocierait avec l’Inter Milan pour revoir le prix de Mauro Icardi à la baisse. Et le directeur sportif du PSG saurait à quoi s’en tenir à ce sujet.

Le PSG n’est également pas épargné par les répercussions financières du coronavirus. Cet été, Leonardo pourrait donc devoir composer avec des moyens réduits sur le marché des transferts. Une situation qui pousserait le Brésilien à négocier le prix de Mauro Icardi à la baisse, dont l’option d’achat est actuellement fixée à 70M€. En effet, dernièrement, L’Equipe assurait que Leonardo tentait de trouver un nouvel accord avec l’Inter Milan, étant même prêt à inclure un joueur dans la transaction. Ainsi, dans cette opération Icardi, Julian Draxler et Leandro Paredes auraient pu jouer un rôle important.

Les conditions de l’Inter Milan