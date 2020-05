Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo confronté à de nouvelles exigences pour Tonali ?

Publié le 11 mai 2020 à 13h45 par A.D.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, serait à la lutte avec l'Inter et la Juventus pour Sandro Tonali. Brescia voudrait récupérer une somme comprise entre 30 et 35M€ en plus d'un joueur pour laisser filer son jeune talent italien.

Leonardo saurait à quoi s'en tenir pour Sandro Tonali. En concurrence avec l'Inter et la Juventus pour la pépite de Brescia, le directeur sportif du PSG a mis un plan en place. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo souhaite utiliser Marco Verrratti. Selon nos informations du 8 mai, l'ancien du Milan AC aurait demandé à son numéro 6 de jouer les intermédiaires dans le dossier Tonali. De son côté, Brescia ne serait pas totalement contre un départ de Sandro Tonali (20 ans) et aurait fixé de nouvelles exigences.

Brescia réclamerait plus de 30M€ plus un joueur