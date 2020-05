Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un protégé de Villas-Boas met la pression sur Zubizarreta pour cet été !

Publié le 11 mai 2020 à 13h00 par B.C.

Alors que l'OM disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, Valère Germain estime que le club phocéen doit se renforcer cet été afin d'y être compétitif.

Actuellement, l'Olympique de Marseille fait davantage parler pour ses problèmes financiers que pour ses prestations sportives. Pourtant, grâce à sa belle saison et à la décision de la LFP concernant l'arrêt de la Ligue 1, le club phocéen est assuré de retrouver la Ligue des Champions à la reprise après sept années d'absence. Un énorme soulagement pour les supporters qui ont dû se montrer patients durant tout ce temps. Désormais, une question se pose : avec quelle équipe se présentera l'OM ? Dans le rouge financièrement, Andoni Zubizarreta devra vendre plusieurs joueurs importants cet été afin de renflouer les caisses, de quoi s'interroger sur la compétitivité du groupe la saison prochaine. Dans des propos accordés au Parisien , Valère Germain estime pour sa part que l'OM doit à tout prix se renforcer au cours du mercato.

« On a besoin d'un groupe plus étoffé »