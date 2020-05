Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta pourrait bien dénicher un attaquant pour... 0€ !

Publié le 11 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Cet été, l'Olympique de Marseille sera en quête de renforts dans le secteur offensif. Toutefois, le club phocéen sera contraint de faire avec des moyens limités ce qui rend la tâche d'Andoni Zubizarreta assez complexe. Mais le directeur sportif espagnol pourrait bien tenter un coup.

L'été s'annonce compliqué du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, les finances du club phocéen sont dans le rouge ce qui oblige Andoni Zubizarreta à vendre massivement avant de pouvoir recruter. Mais même après avoir vendu, l'OM ne pourra pas dépenser sans compter. Et pourtant, les Olympiens sont obligés de renforcer leur effectif afin de faire bonne figure en Ligue des Champions. Mais comment renforcer un effectif qui va s'affaiblir, le tout avec des moyens limités ? Il va falloir se montrer malin et flairer les bonnes affaires, notamment dans le secteur offensif, au sein duquel André Villas-Boas souhaite attirer un attaquant pour concurrencer Dario Benedetto qui ne pourra pas assumer seul le statut d'avant-centre titulaire avec un match tous les trois jours. Dans cette optique, la priorité de l'OM semble se nommer M'Baye Niang. Mais comme le révèle le10sport.com, le Stade Rennais ne lâchera son attaquant qu'en cas de grosses offres, ce qui rend improbable une arrivée à Marseille.

Un retour de Balotelli.. ou de Mitroglou ?