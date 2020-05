Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Depay, Guimaraes... Ce coup de tonnerre qui se prépare à Lyon !

Publié le 11 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Probablement privé de coupe d'Europe la saison prochaine, l'Olympique Lyonnais voit se profiler une grande menace sur le marché des transferts, puisque l'avenir de Memphis Depay et de Bruno Guimarães semble menacé.

Depuis la fin du mois d'avril et la décision de la LFP de mettre fin à la saison de Ligue 1 en utilisant le système des quotients pour déterminer le classement final, Jean-Michel Aulas multiplie les sorties médiatiques afin de se plaindre. L'idée du président de l'OL est de réussir à faire machine arrière et tentant de reprendre la saison. Et pour cause, les Gones vont parties des grands perdants de l'arrêt du Championnat. Septième de L1, Lyon ne sera effectivement pas européen. Au mieux, le club entraîné par Rudi Garcia peut espérer décrocher une place en Ligue Europa si jamais la finale de la Coupe de la Ligue a lieu et si l'OL bat le PSG. Une chose est sûre, une qualification en Ligue des Champions n'est pas possible. Et cela pourrait avoir de grandes conséquences.

Sans l'Europe, l'OL pourrait perdre Depay et Guimarães