Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas s’inquiète pour Depay !

Publié le 10 mai 2020 à 12h20 par La rédaction

Sans qualification européenne pour la saison prochaine, l’OL pourrait faire face à une vague de départs de son effectif, et Jean-Michel Aulas pourrait avoir du mal à retenir Memphis Depay.