Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message très clair du clan Thiago Silva !

Publié le 11 mai 2020 à 3h15 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin prochain, Thiago Silva ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais une chose est sûre, le capitaine du PSG se voit bien rester à Paris comme l'assure sa femme.

Reverra-t-on Thiago Silva un jour sous les couleurs du PSG ? La question se pose puisque son contrat prend fin le 30 juin prochain et la saison en Ligue 1 est officiellement terminée. Compte tenu de la crise sanitaire, Leonardo envisage de conserver son capitaine plutôt que d'investir une somme sur un nouveau défenseur central, comme révélé par le10sport.com. L'idée serait de lui proposer une saison supplémentaire avec éventuellement une baisse de salaire. Il n'est pas encore certain que Thiago Silva, retourné au Brésil durant le confinement en France, accepte de telles conditions. Toutefois, comme l'assure sa femme, Isabelle Silva, O Monstro est très attaché à Paris et au PSG et se verrait bien rester au moins la saison prochaine.

«Ce serait génial de continuer au PSG»