Mercato - PSG : Contacts confirmés entre Cavani et ce nouveau riche ?

Publié le 10 mai 2020 à 20h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani est toujours à la recherche d’un point de chute pour la saison prochaine. Et des contacts semblent se confirmer entre l’international uruguayen et Newcastle…

El Matador bientôt en Premier League ? Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani n’a toujours pas reçu d’offre de prolongation de contrat de la part de Leonardo, ce qui fait qu’il pourrait partir libre à la fin de son contrat en juin prochain. Toujours sur les tablettes de l’Atlético de Madrid, qui avait déjà tenté une approche l’hiver dernier sans grand succès, Edinson Cavani pourrait bien voir une autre piste se dessiner pour son avenir, et elle viendrait tout droit d’Angleterre…

Contacts confirmés avec Newcastle