Mercato - Barcelone : L’Inter et le Barça se rapprocheraient pour Lautaro Martinez...

Publié le 10 mai 2020 à 21h30 par D.M.

Dans le collimateur de l’Inter Milan, Arturo Vidal pourrait bien permettre au FC Barcelone de débloquer le dossier Lautaro Martinez.

Le FC Barcelone cherche à renforcer son secteur offensif et le club catalan aurait déniché la perle rare en la personne de Lautaro Martinez. Agé de 22 ans et performant sous le maillot de l’Inter, l’attaquant présente le profil recherché par les dirigeants catalans et pourrait remplacer à terme Luis Suarez qui est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Néanmoins, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de payer la clause libératoire du joueur fixée à 111M€ et chercherait ainsi à inclure des joueurs dans l’opération afin de faire baisser ce prix. Arturo Vidal, apprécié par Antonio Conte et sur les tablettes de l’Inter depuis un certain temps, pourrait jouer un rôle majeur dans l’arrivée de Lautaro Martinez en Catalogne.

L’Inter prêt à accueillir Vidal, mais…