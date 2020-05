Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ndombele, un nouveau Busquets ?

Publié le 10 mai 2020 à 15h30 par La rédaction

Alors que Sergio Busquets commence à vieillir, le FC Barcelone doit penser à trouver son successeur dans le milieu de terrain. Et les dirigeants du Barça auraient jeté leur dévolu sur le milieu défensif international français de Tottenham Tanguy Ndombele… Et si c’était lui, le futur Busquets ?

La presse espagnole ne parle que de ce potentiel transfert, après, évidemment, ceux de Lautaro Martinez et Timo Werner. Tanguy Ndombele, milieu défensif international français de Tottenham, est annoncé partant pour le FC Barcelone. Si José Mourinho ne souhaite pas du tout s’en séparer, le joueur français pourrait réfléchir à un départ du côté du Barça, où il pourrait rebattre les cartes et tenter de chiper une place de titulaire devant la défense barcelonaise. En quête de trouver un nouveau Sergio Busquets, le Barça pourrait bien l’avoir trouvé…

Puissant, technique et agile

Ainsi, Tanguy Ndombele a tout du milieu défensif parfait pour le FC Barcelone. A 23 ans, le milieu défensif français, passé par Amiens et l’OL avant de signer à Tottenham, est un joueur puissant, agile, très fin techniquement mais aussi très bon dans les duels et à la récupération. Un profil qui ne laisserait pas insensible le Barça, rappelant celui de Sergio Busquets au milieu de terrain. Si Ndombele n’est pas aussi grand ni encore au niveau de Busquets, cela pourrait ne pas tarder, et un transfert au Barça pourrait lui permettre de passer un cap. Avec 27 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec Tottenham, Ndbomele a su convaincre, et pas que le Barça, puisque le PSG aussi serait dans la course pour tenter de faire signer l’ancien lyonnais. La concurrence s’annonce rude…

Un échange Arthur-Ndombele évoqué

Seulement voilà, le Barça aurait plus d’arguments pour faire signer l’international français. Tout d’abord, évidemment, l’attrait du club est difficile à refuser pour n’importe quel joueur. Pourtant, cela pourrait ne pas être la raison principale. En effet, Mourinho apprécie également beaucoup le profil d’Arthur Melo, le milieu de terrain brésilien du FC Barcelone. Ce dernier, qui souhaite rester au Barça, attire également la Juventus et l’Inter Milan, et la potentialité d’un échange dans chacun de ses trois clubs est envisageable pour Arthur. Un échange Arthur-Ndombele est donc évoqué par la presse espagnole, ces derniers estimant que Ndombele pourrait être beaucoup plus intéressant en raison du peu de profils similaires dans l’effectif du Barça. Les paris sont donc lancés : partira, ou partira pas… ?