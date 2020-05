Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola s’attaquerait au «nouveau Verratti» !

Publié le 10 mai 2020 à 12h15 par La rédaction

Etincelant avec les U19 du PSG cette saison, le jeune milieu français Edouard Michut est courtisé par plusieurs grands clubs européens. Et Manchester City semble être entré dans la course…

Un petit jeune qui fait saliver les plus grands. International U17 français et étincelant cette saison avec les U19 du PSG, le milieu Edouard Michut est courtisé par plusieurs grands clubs européens. Le FC Barcelone serait notamment dans la course pour ce jeune milieu de terrain, dont le profil est annoncé comme étant similaire à celui de Marco Verratti. Pourtant, le Barça pourrait avoir de la concurrence dans ce dossier…

Manchester City entre dans la course