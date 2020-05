Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp relance le dossier Ndombele

Publié le 8 mai 2020 à 20h15 par A.C.

Jürgen Klopp, coach de Liverpool, s’est joint à la course à Tanguy Ndombele, annoncé proche d’un départ de Tottenham.

La Premier League ne réussit pas à Tanguy Ndombele, pour le moment. L’ancien de l’Olympique Lyonnais a en effet vécu une saison très compliquée à Tottenham, notamment à cause de problèmes physiques récurrents. Pour rien arranger la relation avec José Mourinho s’est tendue ces derniers mois, avec plusieurs piques lancées par le Portugais à l’encontre de son joueur. Le 10 Sport vous ainsi révélé que les dirigeants de Tottenham songent à une vente de Ndombele, qui suscite l’intérêt de nombreux clubs à travers l’Europe, notamment le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Cet été, Leonardo souhaite renforcer le milieu du PSG et l’international tricolore est une recrue de choix.

La piste Ndombele de nouveau d’actualité à Liverpool ?