Mercato - PSG : Cavani attend un signe de Leonardo...

Publié le 8 mai 2020 à 19h30 par A.C.

Edinson Cavani, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs à travers l’Europe. Pourtant, l’Uruguayen ne semble pas vouloir définitivement tourner la page.

Ou jouera Edinson Cavani la saison prochaine ? Voilà plusieurs mois déjà que cette question tient en haleine les supporters du Paris Saint-Germain. En septembre dernier, nous vous expliquions que Cavani souhaitait quitter le PSG au terme de son contrat, afin de négocier avec le club de son choix. L’arrivée de Mauro Icardi a pourtant chamboulé quelque peu ses plans, puisque le meilleur buteur du PSG a peu à peu perdu sa place. C’est pour cela d’ailleurs qu’il a souhaité rejoindre l’Atlético de Madrid au cours du dernier mercato hivernal. Finalement, sa situation a changé depuis le début de l’année 2020, mais pas son avenir, puisque Diego Simeone, ou encore son ancien club, le Napoli, souhaiteraient s’attacher ses services.

L’Angleterre, l’Espagne... ou un retour en Italie ?

Et pourquoi pas l’Angleterre ? ESPN a annoncé fin avril que les futurs propriétaires de Newcastle rêvent d’une arrivée d’Edinson Cavani. En passe d’être racheté par un fonds saoudien, le club du nord de l’Angleterre prépare un mercato très ambitieux et Cavani, pourrait être la cerise sur le gâteau. En Espagne, Diego Simeone n’a pas jeté l’éponge pour le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Avec le possible départ de Diego Costa, le coach de l’Atlético de Madrid souhaite miser sur Cavani, qu’il désire recruter depuis plusieurs années déjà. Après une saison décevante, la Napoli voit également en Cavani une façon de redorer son blason. Ancienne idole de San Paolo, l’Uruguayen pourrait d’ailleurs retrouver ses enfants, qui résident à Naples depuis son départ vers le PSG en 2013.

Cavani ne serait finalement pas contre une prolongation