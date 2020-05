Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Résiliation, transfert… M’Baye Niang pousse un coup de gueule sur une rumeur !

Publié le 8 mai 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Que ce soit les propos de Julien Stéphan ou ceux M’Baye Niang, la porte semble ouverte pour un départ de l’attaquant du Stade Rennais, lui qui est annoncé du côté de l’OM. Cependant, au vu de la dernière grosse rumeur relayée dans la presse concernant le bail résilié de son domicile à Rennes, Niang est monté au créneau.

C’est un secret de polichinelle certes, mais l’OM affiche un déficit conséquent. Sur les trois dernières années, le club phocéen affiche un chiffre impressionnant de 212,4M€ et ce montant figure dans le rapport de la DNCG, comme Jean-Michel Aulas l’assurait début mai. Ainsi, l’OM se retrouve dos au mur pour le prochain mercato, étant dans l’obligation de dégraisser afin de se rapprocher des attentes du Fair-Play financier, voire de rentrer dans les clous. Le 10Sport.com vous révélait en exclusivité le 5 mai que le club sera dans l’obligation de vendre ses talents et à un très bon prix pour cela. La qualification de l’OM pour la prochaine campagne de Ligue des champions fera du bien aux finances du club, qui devra malgré tout se renforcer afin de conserver André Villas-Boas, comme l’entraîneur de l’OM l’a assuré à RMC Sport ces derniers jours.

Niang, la grosse recrue estivale de l’OM ?

Pour L’Équipe , M’Baye Niang ouvrait récemment la porte à l’OM bien que le Stade Rennais ait levé son option d’achat l’été dernier. De retour au premier plan depuis qu’il a rejoint la formation bretonne, Niang serait la grande priorité de la direction sportive de l’OM qui discuterait depuis un moment avec ses représentants d’après le journaliste Bilel Ghazi. « Niang à l'OM, il y a des discussions intenses (…). Contact permanent avec son entourage et demande de temporiser et de ne pas s'enflammer face à d'autres potentielles offres, c'est-à-dire en gros "on te veut absolument, on veut que tu rejoignes l'OM et ne te précipite pas" » . La position de l’OM semble claire, Niang a de fortes chances de débarquer à Marseille la saison prochaine. Et d’après les dernières informations parues dans la presse, l’attaquant du Stade Rennais aurait pris une grande décision qui pourrait en dire long sur son avenir.

Niang tape du poing sur la table concernant la résiliation du bail de son domicile !