Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie actée pour Luka Jovic ?

Publié le 10 mai 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Transféré au Real Madrid en juin 2019, Luka Jovic pourrait atterrir à Milan lors du mercato estival. Les Rossoneri ne lâcheraient rien pour l’avant-centre serbe.

À peine de retour au Real Madrid, Luka Jovic est déjà sur le flanc. Victime d'une fracture au talon du pied droit pendant le confinement, l’attaquant merengue devrait être indisponible entre six et huit semaines. Une grosse tuile alors que l’avenir de l’international serbe alimente toujours les rumeurs de l’autre côté des Pyrénées. Florentino Pérez et Zinedine Zidane ouvriraient la porte à un prêt de Jovic selon les récentes informations de la presse espagnole. Les quelques prétendants de l'avant-centre du Real Madrid, dont le Milan AC, pourraient donc le récupérer lors du mercato estival. Et l’intérêt des Italiens se confirme assez sérieusement.

Milan souhaiterait se faire prêter Jovic