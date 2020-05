Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une solution trouvée pour Jovic ?

Publié le 10 mai 2020 à 0h30 par La rédaction

Les débuts de Luka Jovic au Real Madrid sont pour le moins compliqués. La première saison du joueur a été marqué par les blessures et ce sont ses blessures qui pourraient décider de son avenir au Real ou non.

Révélation de Bundesliga la saison dernière, Luka Jovic traverse une période très compliquée depuis son arrivée au Real Madrid, l’été dernier. Entre la concurrence de Karim Benzema et ses blessures récurrentes, il n’a jamais semblé en mesure de s’imposer à Madrid. Cet hiver déjà, un départ a été évoqué par la presse espagnole et la nouvelle blessure de Jovic ne devrait vraisemblablement pas arranger les choses.

Le Real étudie la possibilité d’un prêt