Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour Houssem Aouar !

Publié le 10 mai 2020 à 21h15 par B.C.

Malgré les récentes déclarations de Jean-Michel Aulas concernant son joueur, l'OL serait disposé à laisser partir cet été Houssem Aouar, notamment pisté par le PSG.

Cet été, Leonardo a l'intention d'injecter du sang neuf dans l'entrejeu du PSG. Si l'Italo-brésilien souhaite en priorité recruter un milieu de terrain assez grand pour apporter de la taille dans un secteur qui en manque cruellement, cela ne l'empêche pas de s'intéresser à d'autres joueurs plus petits, à l'image de Houssem Aouar. Comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport dès le mois de janvier, le PSG lorgne la pépite de l'OL, au même titre que Manchester City et la Juventus. Un intérêt confirmé par RMC , mais Jean-Michel Aulas avait rapidement prévenu les prétendants : « Houssem pour le moment n'a pas manifesté le désir de partir, donc dans nos plans, il fait partie des joueurs de talent que l'on va garder et puis aussi de l'équipe du futur ». Malgré cette déclaration, l'OL compterait visiblement se séparer d'Aouar.

Houssem Aouar assuré de quitter Lyon cet été ?