Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce joueur du PSG qui pousse Pogba à snober Zidane...

Publié le 10 mai 2020 à 15h00 par D.M.

Ancien coéquipier de Paul Pogba à Manchester United et actuel joueur du PSG, Ander Herrera encourage le Français à poursuivre sa carrière en Angleterre où il pourrait être le meilleur milieu de terrain du monde notamment aux côtés de Bruno Fernandes.

Paul Pogba devrait être l’un des acteurs principaux du prochain mercato. Son contrat avec Manchester United arrive à échéance en juin 2021 et deux options s’offrent au milieu de terrain. Le joueur pourrait quitter les Red Devils cet été et accomplir de « nouveaux défis ». Un transfert qui pourrait permettre par la même occasion à Manchester United de renflouer ses caisses. Le Real Madrid, la Juventus ou encore le PSG sont cités comme des destinations potentielles. La seconde possibilité serait que Paul Pogba poursuive sa carrière au sein du club mancunien. As annonce d’ailleurs ce samedi que l’international français pourrait finalement accepter de prolonger son contrat jusqu’en 2022. Ancien coéquipier du milieu de terrain français à Manchester United, Ander Herrera l’encourage d’ailleurs à rester en Angleterre.

« Avec Pogba et Bruno Fernandes , je pense que Manchester United peut faire de grandes choses »