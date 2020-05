Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le destin d'Icardi lié à celui de Lautaro Martinez ?

Publié le 10 mai 2020 à 14h45 par D.M.

Alors que Leonardo chercherait à faire baisser le prix de l’option d’achat présente dans le contrat de Mauro Icardi, l’Inter ne chercherait pas à le vendre absolument. Les dirigeants italiens pourraient même se servir de l’Argentin pour pallier le départ de Lautaro Martinez. Explications.

Mauro Icardi ne sait toujours pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Prêté cette saison par l’Inter au PSG avec une option d’achat fixée à 70M€, l’attaquant fait l’objet de nombreuses discussions en interne. L’Équipe annonçait ce samedi que Leonardo chercherait à s’attacher définitivement les services de Mauro Icardi et voudrait pour cela faire baisser le montant de l’option d’achat. L’Inter n’a pour l’instant pas répondu favorablement à la demande du dirigeant du PSG, mais à en croire la presse italienne, le destin de Mauro Icardi pourrait être lié à celui... de Lautaro Marinez.

Icardi comme monnaie d'échange en cas de départ de Lautaro Martinez