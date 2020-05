Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba prêt à prendre tout le monde de court ?

Publié le 10 mai 2020 à 8h30 par H.G.

Annoncé de longue date sur le départ de Manchester United, Paul Pogba pourrait changer radicalement ses plans alors qu'un départ au Real Madrid semble de plus en plus compliqué.

Et si Paul Pogba restait à Manchester United cet été ? Annoncé sur le départ des pensionnaires d’Old Trafford depuis un an, le milieu français de 27 ans serait dans les viseurs de la Juventus, de l’Inter, mais aussi de Zinedine Zidane qui rêverait toujours autant de l’attirer au Real Madrid. Seulement voilà, à l’instar du dernier mercato estival, le point de vue du technicien français ne serait pas partagé par tous au sein de la Casa Blanca , et notamment par Florentino Perez qui considérerait que le prix du Français et son salaire sont trop élevés. Zinedine Zidane pourrait donc, de nouveau, voir son rêve être débouté par les précautions économiques prises par le patron du club madrilène. Et face à cette situation, bien que la Juventus ou l’Inter seraient aussi sur ses traces, Paul Pogba pourrait opter pour un virage radical au sujet de son avenir.

Paul Pogba pourrait prolonger son contrat à Manchester United !