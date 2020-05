Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une carte à jouer pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 10 mai 2020 à 21h45 par A.C.

En attendant la réponse de Thiago Silva, Leonardo garde une piste défensive sous le coude.

Initialement parti à la recherche d’une grosse pointure à aligner aux côtés de Marquinhos, qui a prolongé avec le Paris Saint-Germain en janvier dernier, Leonardo a changé d’avis. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG a choisi de prolonger Thiago Silva, lui offrant une saison supplémentaire. Le défenseur brésilien n’a pas encore livré sa réponse, même si sa compagne a récemment laissé comprendre qu’il aimerait continuer à Paris. En attendant, Leonardo continue à surveiller la situation d’Alessio Romagnoli, capitaine du Milan AC, selon nos informations.

Romagnoli prêt à claquer la porte si Maldini part ?