Mercato - PSG : Ce témoignage fort sur le dossier Icardi !

Publié le 11 mai 2020 à 7h15 par A.C.

Antonio Cassano, ancien attaquant de l’Inter et de la Squadra Azzurra, est persuadé que Mauro Icardi restera au Paris Saint-Germain au terme de son prêt.

Restera ? Ne restera pas ? L’avenir de Mauro Icardi fait beaucoup parler en ce moment. Il faut dire que le temps presse, puisque le Paris Saint-Germain a jusqu’à la fin du mois de mai pour lever l’option d’achat présente dans le contrat du joueur. Leonardo ne souhaite toutefois pas payer l’intégralité des 70M€, comme convenu l’été dernier avec l’Inter. Des négociations auraient ainsi débuté entre le PSG et les Nerazzurri , avec Julian Draxler et Leandro Paredes qui auraient notamment été proposés.

« Icardi ne portera plus le maillot de l’Inter »