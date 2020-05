Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grande annonce de cette recrue estivale sur son avenir !

Publié le 10 mai 2020 à 23h30 par J.-G.D.

Interrogé sur son arrivée et son futur à l'ASSE, Miguel Trauco explique que Saint-Etienne est un moyen pour lui de viser plus haut.

Sur la piste de Miguel Trauco en juillet dernier selon nos informations exclusives, l’ASSE s’était attachée ses services au début du mois d'août. Le latéral gauche sud-américain n'a pas tardé à trouver sa place dans l'effectif de Ghislain Printant, puis de Claude Puel. Son avenir s'inscrit toutefois en pointillés. Toujours selon Le 10 Sport, les Verts ont inscrit leur joueur sur la liste des transferts lors prochain mercato estival. Et Trauco fait passer un message fort sur son aventure en Europe.

« Mon premier objectif était de venir en Europe, mais maintenant, je veux plus »