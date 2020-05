Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grande annonce de Caïazzo sur l'avenir de Perrin !

Publié le 10 mai 2020 à 20h00 par J.-G.D.

Interviewé sur l’avenir de Loïc Perrin avec l’ASSE, Bernard Caïazzo admet que la condition physique du capitaine sera un élément important pour une éventuelle prolongation.

C’est la grande question du côté de l’ASSE : Loïc Perrin prolongera-t-il son contrat ? Libre d’ici quelques semaines, le capitaine stéphanois ne souhaiterait pas raccrocher les crampons après une saison tronquée par une blessure et le coronavirus. Le défenseur central des Verts , dont la carrière se résume à un seul club, désirerait apposer sa signature sur un nouveau bail d’un an. Il est donc question d’un prochain échange entre Perrin et Roland Romeyer, président de l’ASSE, d’après les informations du 10 Sport, alors que Claude Puel s’opposerait à cette prolongation. Les décideurs de Saint-Etienne attendraient de connaitre l’état de santé de Perrin avant de lui proposer ce contrat comme l’indique Peuple-Vert . Une tendance confirmée par Bernard Caïazzo.

« Tout dépendra de la condition physique de Perrin. À l'ASSE, c'est le coach qui décide »