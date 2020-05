Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Perrin sait à quoi s’en tenir pour sa prolongation !

Publié le 10 mai 2020 à 18h30 par Jean-Guillaume Daunizeau

Alors que les tensions sont palpables concernant la prolongation de Loïc Perrin d’après le10sport.com, la condition physique du défenseur central de l’ASSE sera essentielle afin de signer un nouveau contrat.

Il ne veut pas terminer sa carrière à cause d’une blessure et d’une Covid-19. L'Équipe expliquait que Loïc Perrin imaginerait une possible prolongation avec l’ASSE, lui qui sera libre de tout engagement en juin. Le capitaine des Verts devrait ainsi se réunir autour d’une table avec Roland Romeyer afin d’évoquer ce nouveau bail. C’est en tout cas ce que vous explique le10sport.com en exclusivité depuis le 5 mai. Une réunion qui ne serait pas du goût de Claude Puel, désireux de voir Perrin s’arrêter dès le terme de la saison. Des crispations existent donc entre le président et l’entraîneur de l’ASSE, toujours d’après le10sport.com. Un départ du technicien stéphanois n’est pas à exclure, lui qui dispose d’une touche en Espagne, notamment à cause de Perrin. Et ce dernier devra convaincre sur un point afin de prolonger pour une saison de plus.

L’état de santé de Perrin décisif pour un nouveau contrat ?

Au tour de Peuple-Vert d’apporter une précision de taille sur l’avenir de Loïc Perrin. Le média spécialisé sur l’actualité de l’ASSE explique que la prolongation du défenseur de 34 ans sera assujettie à son état de forme. Apparu pour la dernière fois lors de la défaite à Montpellier (9 février, 0-1), Perrin sera jugé sur sa condition physique. En effet, les décideurs de Saint-Etienne devraient accepter de le prolonger seulement si Perrin présente une condition physique lui permettant de continuer lors de l’exercice 2020-2021. Quand on connait les dernières saisons de Perrin, ponctuées par quelques blessures, il n’est pas dit que Roland Romeyer lui offre un nouveau contrat. Mais Perrin a les idées claires pour son avenir.

« Personne n’aurait pensé arrêter comme ça donc je suis en pleine réflexion »