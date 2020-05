Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin sort du silence pour son avenir !

Publié le 8 mai 2020 à 19h00 par J.-G.D.

Libre de tout contrat dans quelques semaines, Loïc Perrin, figure emblématique de l’ASSE, réfléchit à la suite à donner à sa carrière, lui qui pourrait prolonger avec les Verts.

Lié à l’ASSE jusqu’à fin juin, Loïc Perrin aurait un plan pour son avenir. D’après les récentes révélations de L'Équipe , le capitaine stéphanois opterait pour une prolongation de contrat d’une saison, alors que Claude Puel ne le verrait pas du même œil. Comme vous l’annonce Le 10 Sport en exclusivité, le défenseur central de Saint-Etienne (34 ans) devrait s’entretenir avec Roland Romeyer, président du club, afin d’évoquer ce nouveau bail. Et via des propos relayés par Poteaux-Carrés , Perrin n’écarte pas une prolongation, tout en se confiant sur son après-carrière.

« Ce n’était pas forcément prévu que je continue, mais… »