Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga brise enfin le silence !

Publié le 8 mai 2020 à 16h30 par Dan Marciano

Afin de renforcer son milieu de terrain, le Real Madrid voudrait s’offrir Eduardo Camavinga. Mais la tâche pourrait être rude pour les dirigeants espagnols qui pourraient faire face à la volonté du joueur de rester une année supplémentaire dans son club formateur.

Inconnu il y a encore quelques mois, Eduardo Camavinga est devenu en l’espace de très peu de temps l’un des joueurs les plus talentueux de l’Hexagone, mais aussi l’un des joueurs les plus sollicités. Malgré son très jeune âge (17 ans) et un contrat avec le Stade Rennais qui court jusqu’en 2022, plusieurs grandes équipes européennes voudraient miser sur le milieu de terrain. Comme le10sport.com vous l'annonçait en exclusivité, le Borussia Dortmund aurait fait d’Eduardo Camavinga une de ses priorités, mais la liste des prétendants est longue. Le Real Madrid, Manchester City, le Milan AC et même le PSG. Nombreuses sont les équipes qui se seraient renseignées sur la situation du joueur convoqué en début de saison en équipe de France espoirs. Et si malgré toute cette agitation autour de lui Eduardo Camavinga restait une année supplémentaire au Stade Rennais ?

Rennes veut le conserver

Eduardo Camavinga jouit d’une belle côte sur le marché et une vente lors du prochain mercato pourrait permettre au Stade Rennais de renflouer ses caisses. La perspective est belle notamment dans un contexte difficile pour les clubs de football, mais l'équipe bretonne voudrait le conserver au moins une année supplémentaire comme l’a confié Julien Stéphan : « Il sort d’une première saison complète et de très bon niveau. La saison de la confirmation est souvent la plus délicate. Il devra confirmer tous les espoirs qu’on a placé en lui. Le fait qu’on soit en Coupe d’Europe, qu’il maîtrise son environnement … Ce sont autant de raisons pour qu’il continue avec nous. M’a-t-il assuré qu’il resterait une saison de plus à Rennes ? (silence) Non … On n’a pas eu ce genre de discussion avec lui. Il a 17 ans, beaucoup de choses sont dites autour de lui. Je ne veux pas le polluer, il est reconnaissant envers son club formateur, très bien entouré. Je sais qu’il sait ce qu’il a ici . » D’autant plus qu’un départ vers le Real Madrid ne lui garantirait pas une place de titulaire : « Est-ce que je comprends qu’il n’est pas insensible au fait que le Real Madrid tourne autour de lui ? Oui, mais il est suffisamment intelligent pour savoir qu’une carrière se construit sur du moyen et du long terme. À cet âge-là, il faut du temps de jeu, enchaîner les matches. Nous, on peut lui assurer ça la saison prochaine » a déclaré l’entraîneur du Stade Rennais dans un entretien au Figaro . La perspective de jouer la Ligue des champions pourrait également pousser Eduardo Camavinga à poursuivre sa carrière en Bretagne. L’Equipe annonçait le 23 avril dernier que l'ancien président Olivier Létang avait conclu un accord avec l’entourage du joueur pour qu’il reste à Rennes en cas de qualification pour la Ligue des champions. Une information néanmoins démentie par le milieu de terrain ce vendredi : « S’il y avait eu un accord aussi important à mi-saison, franchement, je serais forcément au courant » a-t-il déclaré dans un entretien à Ouest France.

Camavinga se laisse du temps